По меньшей мере 38 человек погибли в результате стихийных бедствий в Непале

За последние сутки по меньшей мере 38 человек в Непале погибли в результате непрекращающихся ливней, которые спровоцировали наводнения и оползни.

За последние сутки по меньшей мере 38 человек погибли в Непале в результате непрекращающихся ливней, которые спровоцировали наводнения и оползни.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Непала.

Агентство отмечает, что в результате стихийных бедствий было нарушено внутреннее авиасообщения, заблокированы дороги.

Власти заявляют, что число погибших может возрасти, поскольку за последние 30 часов без вести пропали еще 29 человек.

Большинство смертей произошло в долине Катманду, где находится столица государства и проживает четыре миллиона человек.