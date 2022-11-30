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По меньшей мере 30 человек пропали в результате схода оползня в Бразилии

По меньшей мере 30 человек пропали в результате схода оползня в Бразилии По меньшей мере 30 человек пропали в результате схода оползня на трассе в бразильском штате Парана на юге страны.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 23:56
По меньшей мере 30 человек пропали в результате схода оползня в Бразилии

По меньшей мере 30 человек пропали в результате схода оползня на трассе в бразильском штате Парана на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на спасателей.

"Мы не можем назвать точное число жертв, поскольку в машине может быть как один человек, так и пятеро. Мы исходим из того, что жертв быть от 30 до 50", - цитирует портал командующего региональными спасательными службами полковника Мануэла Васко ди Фигейреду.

Всего, по данным спасателей, оползнем в понедельник с трассы снесло 16 автомобилей, в том числе грузовые фуры. На данный момент найдены тела двух погибших.

Родственников и близких тех, кто мог в момент трагедии находиться на трассе, просят обращаться на горячую линию. На данный момент, уточняет портал, поступило уже 19 сообщений о возможных жертвах.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 30 nəfər itkin düşüb

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