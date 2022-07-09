По меньшей мере 30 человек пострадали в ходе массовых протестов в Коломбо

Около 30 человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в ходе массовых акций протеста в Коломбо, участники которых выступают за отставку президента островного государства Готабаи Раджапаксы.

Около 30 человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в ходе массовых акций протеста в Коломбо, участники которых выступают за отставку президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу газета Daily Mirror.

Полиция открыла огонь и применила слезоточивый газ по протестующим, которые сегодня проникли в резиденцию главы островного государства. Информации о погибших не поступало.

По данным издания, глава государства успел покинуть свою резиденцию в Коломбо до начавшихся с новой силой массовых протестов.