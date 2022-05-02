По меньшей мере 17 человек пострадали на борту индийских авиалиний при турбулентности

По меньшей мере 14 пассажиров и три члена экипажа получили травмы на борту самолета индийских авиалиний Spicejet из-за сильной турбулентности.

По меньшей мере 14 пассажиров и три члена экипажа получили травмы на борту самолета индийских авиалиний Spicejet из-за сильной турбулентности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал NDTV.

Инцидент произошел с лайнером Boeing B737, следовавшего по внутреннему маршруту из Мумбаи (штат Махараштра) в Дургапур (штат Западная Бенгалия). По предварительным данным, самолет столкнулся с мощным воздушным потоком, после чего попал в зону продолжительной турбулентности. Телеканал публикует снятые очевидцами на камеры телефонов кадры сильной тряски судна. Пассажиров подбрасывало, слышны крики.

Несколько человек получили травмы головы, один пассажир - травму позвоночника. Самолет приземлился в пункте назначения, пострадавших встречали медики.

Главное управление гражданской авиации Индии проводит расследование произошедшего.