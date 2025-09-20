Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по Газе

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 15:08
    По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по Газе

    По меньшей мере 14 человек погибло в результате обстрелов города Газа Армией самообороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные палестинского Красного полумесяца.

    Газета сообщает, что ЦАХАЛ наращивает наступление и призывает палестинцев покинуть город.

    Times of Israel отмечает, что подлинность данных не удается проверить, поскольку не приводится различие между гражданскими лицами и боевиками радикальной группировки ХАМАС.

    İsrail Ordusunun Qəzzaya zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb

    Лента новостей