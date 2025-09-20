По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по Газе
По меньшей мере 14 человек погибло в результате обстрелов города Газа Армией самообороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на данные палестинского Красного полумесяца.
Газета сообщает, что ЦАХАЛ наращивает наступление и призывает палестинцев покинуть город.
Times of Israel отмечает, что подлинность данных не удается проверить, поскольку не приводится различие между гражданскими лицами и боевиками радикальной группировки ХАМАС.
