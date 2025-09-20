İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:18
    İsrail Ordusunun Qəzzaya zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb

    İsrail Müdafiə Ordusunun Qəzza şəhərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinə istinadən məlumat yayıb.

    Qəzet bildirir ki, İsrail Ordusu hücumu gücləndirir və fələstinliləri şəhəri tərk etməyə çağırır.

    İsrail Qəzza
    По меньшей мере 14 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по Газе

