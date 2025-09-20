İsrail Ordusunun Qəzzaya zərbələri nəticəsində 14 nəfər ölüb
- 20 sentyabr, 2025
- 15:18
İsrail Müdafiə Ordusunun Qəzza şəhərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 14 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinə istinadən məlumat yayıb.
Qəzet bildirir ki, İsrail Ordusu hücumu gücləndirir və fələstinliləri şəhəri tərk etməyə çağırır.
