На побережье Флориды обрушились штормовые волны высотой до 4,5 м, город Майами частично ушел под воду - ВИДЕО

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Ирма" достиг материковой части штата Флорида. На побережье обрушились штормовые волны высотой до 4,5 м. Без электроснабжения остаются свыше 3 млн домохозяйств, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Свыше трех миллионов домов в штате остались без электричества, а город Майами частично ушел под воду.

Сообщают о как минимум трех погибших в результате стихийного бедствия.

Некоторые районы города Майами затопило. В частности, финансовый район Брикелл оказался под водой. Глава полиции Майами сообщил, что центр города затоплен водой на 60-90 см.

Власти штата Флорида на выходных распорядились об эвакуации около 6,3 млн жителей, предостерегая, что их жизни угрожает опасность.

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибли по меньшей мере 28 человек.