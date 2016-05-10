По меньшей мере 9 человек стали жертвами ливней в Китае

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек стали жертвами проливных дождей в Южном, Восточном и Центральном Китае, еще трое объявлены пропавшими без вести. Как передает Report, oб этом сообщает агентство Синьхуа.

Всего от непогоды пострадали "миллионы жителей региона", отмечает агентство.

Ливни уже несколько дней не прекращаются в муниципальном округе Чунцин, провинциях Фуцзянь, Хубэй, Хунань, Цзянси и Гуанси-Чжуанском автономном районе, говорится в сообщении китайской метеослужбы. Отмечены наводнения, сходы оползней и селей, во многих местах прервано энергоснабжение.

В Хунани из двух погибших одного убило молнией. Эвакуированы 6,5 тыс. человек.

В Цзянси в безопасные места перемещены около 14 тыс. человек, разрушено свыше 500 домов, прямой экономический ущерб составил 740 млн. юаней (114 млн. долларов США). В Гуанси-Чжуанском автономном районе пострадало около тысячи жилых построек.

Метеорологи предупреждают об угрозе новых бедствий на территории Южного и Юго-Западного Китая, там объявлен повышенный уровень предупреждения о стихийных бедствиях.





