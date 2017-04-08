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    По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара американской коалиции вблизи Ракки в Сирии

    Такие данные привел сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара вблизи Ракки в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такие данные привел сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.

    Как считается, авиаудар нанесла коалиция во главе с США против "Исламского государства".

    По данным наблюдателей, погибли 15 человек, включая четырех детей в селе к западу от цитадели джихадистов в Ракке.

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