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    В результате перестрелки в Тунисе убит 21 человек - ОБНОВЛЕНО

    Боевики попытались напасть на позиции тунисской армии и нацгвардии в центре города

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Тунисские силовики в столкновениях в городе Бен-Гардан близ ливийской границы уничтожили не менее 21 боевика, шестерых удалось задержать, cообщает Report со ссылкой на МВД Туниса. 

    *** 12:16

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек убиты в результате перестрелки сил безопасности Туниса с боевиками в городе Бен-Гардан у границы с Ливией. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в министерстве обороны страны. 

    Столкновения начались рано утром, когда боевики попытались напасть на позиции армии и нацгвардии в центре города.

    Сообщается, что террористам удалось угнать машину скорой помощи из ближайшего госпиталя и скрыться. Местные власти рекомендовали жителям не покидать дома.

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