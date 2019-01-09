По факту совершения армянами убийства в Караганде задержаны 11 человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В связи с совершённым гражданами Армении убийством и последующими событиями в Караганде задержаны и арестованы 11 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Казахстане Гагик Галачян.

Он заявил, что встретился с главой МВД Казахстана, отметив, что в связи с происшедшим возбуждено два уголовных дела, одно из которых непосредственно по факту массовой драки, ставшей причиной гибели молодого человека (убийства местного жителя представителями армянской диаспоры). Среди арестованных есть и граждане Армении. Ещё один гражданин Армении находится в розыске.

Напомним, что в новогоднюю ночь гражданами Армении в ресторане «Древний Рим» был убит 23-летний житель Караганды Рахымджан Жансейтов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых казахстанской полицией, были задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович, а позже и другие лица.

Ранее сотни казахов участвовали в акции протеста в Караганде после убийства 23-летнего казаха армянами у ресторана «Древний Рим».