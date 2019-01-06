Сотни казахов вышли на акцию протеста против совершённого членами армянской диаспоры убийства - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сотни казахов участвуют в акции протеста, которая проходит в Караганде после убийства 23-летнего казаха у ресторана «Древний Рим».

Как передаёт Report, соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.

В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. На месте, где собрались граждане, рассредоточен спецназ, на крышах стоят снайперы.

В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде, в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана. На кадрах, которые присылали на БАСЕ, хорошо видно, как полицейские наряды оцепили улицы города.

Как ранее сообщало агентство NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.

В связи с произошедшим посольство Армении в Казахстане распространило заявление, в котором выразило свои соболезнования родным и близким погибшего.