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    По делу о взрыве в Манчестере арестованы еще трое человек

    Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди© Bbc.com

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы еще три человека. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в полиции Большого Манчестера.

    Таким образом, число взятых под стражу в рамках расследования достигло четырех человек.

    Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

    Накануне по подозрению в причастности к взрыву был арестован 23-летний мужчина. Его задержали в Чорлтоне, на юге Манчестера.

    Взрыв в фойе концертного зала "Манчестер-арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел вечером 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство".

    Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

    По информации британских СМИ, незадолго до взрыва Абеди  также приехал в Англию из Ливии.

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