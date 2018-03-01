По делу о взрыве в Лестере задержаны три человека

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы задержали трёх человек в связи со взрывом и пожаром в трёхэтажном доме в британском Лестере.

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Полиция, расследующая причину взрыва и пожара в Лестере в воскресенье вечером, задержала трёх человек по подозрению в непредумышленном убийстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время задержанных допрашивают.

25 февраля экстренные службы Лестера получили от местных жителей информацию о взрыве на улице Хинкли. На следующий день городская полиция подтвердила, что в результате взрыва, пожара и, как следствие, обрушения здания погибли пять человек, ещё несколько пострадали.

Причины возгорания и взрыва пока не установлены. На первом этаже здания располагался продовольственный магазин, выше - двухэтажная квартира.