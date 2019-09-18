По данным экзит-полов, Нетаньяху не получил коалицию в парламенте Израиля

Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху может набрать 33 из 120 мест в Кнессете, ее главный соперник центристский блок «Кахоль-Лаван» — 34 места, передает Report.

Таковы данные экзит-полов 12-го израильского телеканала. Другие каналы говорят, что обе политические силы получили по 32 мандата.

Впрочем, для Израиля важно не только количество голосов, полученное той или иной партией, но и возможность сплотить вокруг себя коалицию из 61 парламентария. Главный вопрос: сможет ли премьер-министр Израиля исправить результаты выборов в Кнессет, которые прошли только полгода назад. От этого зависит, останется ли он на своем посту.

Напомним, что по результатам прошедших в апреле выборов Биньямину Нетаньяху не хватило ровно одного мандата. Основным препятствием стал отказ партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана войти в правительство господина Нетаньяху вместе с религиозными партиями. В итоге это привело ко вторым досрочным выборам в течение полугода.

В этот раз, согласно экзит-полам, правый лагерь во главе с Биньямином Нетаньяху пока может рассчитывать только на 54 мандата. Центристско-левый лагерь во главе с «Кахоль-Лаван» — на 58 мандатов.

Третьей политической силой в израильском парламенте с 10–11 мандатами становится «Объединенный арабский список», с которым ни правый, ни левый лагеря не хотят вступать в коалицию. «Наш дом Израиль» может рассчитывать на восемь-десять мандатов, что почти два раза улучшает ее результаты по сравнению с выборами в апреле.

Если данные экзит-полов подтвердятся, то именно Авигдор Либерман будет решать, кто станет премьер-министром Израиля. В штабе «Ликуд» напоминают, что в истории Израиля уже не раз было, что данные экзитполов не совпадали с окончательными результатами.