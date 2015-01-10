Племянник Фиделя Кастро опроверг слухи о его смерти

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сын лидера Кубы Рауля Кастро и племянник Фиделя Кастро Алехандро Кастро Эспин опроверг появившиеся в СМИ и интернете очередные слухи о кончине лидера кубинской революции, заявив, что видел Фиделя два дня назад, и тот "чувствует себя хорошо".

Алехандро Кастро, находящийся в настоящий момент в Греции, заявил, что видел лидера кубинской революции перед тем, как вылететь с острова, и что "не стоит придавать значения" слухам о здоровье Фиделя, передает Report cо ссылкой на РИА "Новости".

За последние двое суток с подачи ряда западных СМИ в интернете вновь появилась волна слухов о якобы смерти Фиделя. Ряд западных изданий и журналистов со ссылкой на собственные источники утверждали о "массовом возвращении" на родину кубинских военных, находящихся в Венесуэле, о созыве внеплановой пресс-конференции для местных и иностранных СМИ, и даже о предполагаемом выступлении Рауля Кастро. Все эти утверждения оказались несостоятельными.

Работающий на Кубе латиноамериканский журналист Фернандо Равзберг, комментируя происходящее в своем блоге, вспоминает, что Фидель еще в 90-х годах во время одного из разговоров с иностранной прессой заметил, что его "хоронили" уже столько раз, что когда он "действительно умрет", то в это "никто не поверит".