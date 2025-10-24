Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    24 октября, 2025
    • 17:16
    Пит Хегсет: США уничтожили 6 наркотеррористов в международных водах

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара по судну, которое занималось контрабандой наркотиков.

    Как передает Report, об этом он написал у себя на странице в "Х".

    По его словам, в результате удара ликвидировано шесть наркокурьеров.

    "Ночью, по приказу президента США Дональда Трампа, Минобороны нанесло удар по судну, эксплуатируемому Tren de Aragua (TdA), организацией, признанной террористической, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Карибском море", - написал он.

    Хегсет подчеркнул, что по данным разведки, судно перевозило наркотики.

    "На борту судна находились шесть наркотеррористов. Все они были убиты. Американские войска не понесли никаких потерь", - написал он.

    Глава Пентагона добавил, что США будут наносить удары по каждому, кто будет вовлечен в наркотрафик.

    "Если вы наркотеррорист, занимающийся контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам так же, как к Аль-Каиде", - заключил он.

