Пит Хегсет: США уничтожили 6 наркотеррористов в международных водах

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении удара по судну, которое занималось контрабандой наркотиков.

Как передает Report, об этом он написал у себя на странице в "Х".

По его словам, в результате удара ликвидировано шесть наркокурьеров.

"Ночью, по приказу президента США Дональда Трампа, Минобороны нанесло удар по судну, эксплуатируемому Tren de Aragua (TdA), организацией, признанной террористической, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в Карибском море", - написал он.

Хегсет подчеркнул, что по данным разведки, судно перевозило наркотики.

"На борту судна находились шесть наркотеррористов. Все они были убиты. Американские войска не понесли никаких потерь", - написал он.

Глава Пентагона добавил, что США будут наносить удары по каждому, кто будет вовлечен в наркотрафик.

"Если вы наркотеррорист, занимающийся контрабандой наркотиков в нашем полушарии, мы будем относиться к вам так же, как к Аль-Каиде", - заключил он.