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    Писториус: ВС Германии планирует закупку 16 новых самолетов Airbus

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 19:22
    Писториус: ВС Германии планирует закупку 16 новых самолетов Airbus

    Вооруженные силы Германии рассматривают возможность закупки 16 новых транспортных самолетов Airbus A400M.

    Как передает Report со ссылкой на германские медиа, об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время визита на завод Airbus в Бремене.

    По его словам, "очень серьезно рассматривается" замена существующих самолетов, которые в настоящее время предназначены только для логистических целей, на полностью боеспособные тактические самолеты.

    "Нынешняя ситуация в области безопасности требует от нас пересмотреть этот вопрос", - сказал он.

    Сейчас в распоряжении ВС Германии находятся 53 самолета A400M. Однако, по словам Писториуса, 16 из этих самолетов не оборудованы для военных операций в строгом смысле слова. Например, у них отсутствуют системы противоракетной обороны.

    По словам министра, затраты исчисляются миллиардами. В зависимости от комплектации, стоимость каждого самолета оценивается от 150 до 200 млн евро.

    Борис Писториус Airbus Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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