    Писториус: Российский военный самолет пролетел над фрегатом германских ВМС

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 18:57
    Писториус: Российский военный самолет пролетел над фрегатом германских ВМС

    Российский военный самолет пролетел над фрегатом германских ВМС в Балтийском море.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Бундестаге.

    "Такие пролеты рассматриваются в военных кругах как ненужная провокация", - сказал он.

    Писториус сравнил этот инцидент со вторжением российских дронов и боевых самолетов в воздушное пространство Польши и Эстонии.

    По его словам, Россия все чаще и интенсивнее испытывает границы, буквально даже в отношении стран НАТО.

