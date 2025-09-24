Писториус: Российский военный самолет пролетел над фрегатом германских ВМС
- 24 сентября, 2025
- 18:57
Российский военный самолет пролетел над фрегатом германских ВМС в Балтийском море.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Бундестаге.
"Такие пролеты рассматриваются в военных кругах как ненужная провокация", - сказал он.
Писториус сравнил этот инцидент со вторжением российских дронов и боевых самолетов в воздушное пространство Польши и Эстонии.
По его словам, Россия все чаще и интенсивнее испытывает границы, буквально даже в отношении стран НАТО.
