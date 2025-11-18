Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Писториус: Регион Балтийского моря становится ареной конфронтации Запада и РФ

    18 ноября, 2025
    21:31
    Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что регион Балтийского моря все больше становится ареной конфронтации Запада и России.

    Как передает Report, такое мнение он высказал на открывшейся во вторник 24-й Берлинской конференции по вопросам безопасности.

    "Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится регионом конфронтации", - сказал министр.

    Ответственность за это он возложил на Россию, утверждая, что она испытывает возможности европейских стран по сдерживанию и реагированию.

    На полях конференции глава Минобороны Германии и его шведский коллега Пол Йонсон подписали соглашение, предусматривающее расширение военного сотрудничества между двумя странами.

    15 ноября Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил с утверждением, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года. При этом он добавил,что у альянса "есть значительный потенциал сдерживания", в том числе ядерный.

    Pistorius: Baltik dənizi regionu Qərb və Rusiya arasında qarşıdurma meydanına çevrilir

