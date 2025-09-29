Писториус откроет новый логистический центр немецкой бригады в Литве

Глава МО Германии Борис Писториус в понедельник прибыл в Литву, где в Рукле откроет пункт материально-технического обеспечения бригады Бундесвера (федеральные вооруженные силы).

Как передает Report, об этом сообщает LRT со ссылкой на МО Литвы.

Согласно информации, логистический парк создан на базе бывшего технического парка. Он будет использоваться для обслуживания и хранения военной техники немецкой бригады и многонациональной боевой группы НАТО.

Проект финансируется Германией и был реализован немецкой компанией при участии 15 литовских строительных организаций. Работы велись при поддержке Агентства поддержки и закупок НАТО.

Берлин планирует к концу 2027 года разместить в Литве бригаду численностью около 4-5 тыс. военнослужащих,

По данным Минобороны, общий объем инвестиций в военные и учебные объекты для размещения немецкой бригады может составить около 800 млн евро.