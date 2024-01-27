Писториус: Германия не готова противостоять угрозам, исходящим от России

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова противостоять угрозам, исходящим от России.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова противостоять угрозам, исходящим от России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, для "непоколебимой уверенности" в том, что в Европе будет царить мир, больше нет места, а Германия "не готова защищать себя от проблем безопасности", с которыми регион может столкнуться в будущем.

Писториус призвал готовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России" и других игроков.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.