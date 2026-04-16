    Пиньо: В Будапеште будет обсуждаться целый спектр вопросов между Венгрией и ЕС

    16 апреля, 2026
    Пиньо: В Будапеште будет обсуждаться целый спектр вопросов между Венгрией и ЕС

    Завтрашняя встреча в Будапеште с будущим премьер-министром Венгрии и делегацией Европейской комиссии носит предварительный характер и рассматривается как ранний этап выстраивания рабочих отношений для ускорения решения накопившихся вопросов между сторонами.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявили на брифинге в Брюсселе официальные представители ЕС.

    Как заявили в Еврокомиссии, переговоры направлены на то, чтобы "не терять времени" до официального формирования нового кабинета.

    В первую очередь, речь пойдет о разблокировании миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии, отметила глава пресс-службы Паула Пиньо. В повестке также широкий круг тем, включая энергетическую политику и участие Будапешта в общеевропейских финансовых инициативах.

    Особое внимание уделяется вопросу общеевропейского кредита для Украины, согласованного на уровне лидеров ЕС в конце прошлого года. Пиньо подчеркнула, что позиция союза по этому инструменту остается неизменной и не подлежит пересмотру.

    Ранее Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС и считает, что подобное решение должно быть вынесено на референдум. Он также выступает за расширение Евросоюза на основе "заслуг", отдавая приоритет странам Западных Балкан. Такой подход во многом совпадает с позицией предыдущего венгерского руководства.

    По оценкам европейских чиновников, текущие контакты призваны определить позиции сторон и создать основу для более предметных переговоров после вступления нового правительства Венгрии в должность. Ожидается, что первые результаты обсуждений могут быть озвучены в начале следующей недели.

    Европейский союз (ЕС) Петер Мадьяр Пауло Пиньо Парламентские выборы в Венгрии Венгрия
    Pinyo: Budapeştdə Macarıstan və Aİ arasında geniş spektrli məsələlər müzakirə olunacaq

