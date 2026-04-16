İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Pinyo: Budapeştdə Macarıstan və Aİ arasında geniş spektrli məsələlər müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 16:42
    Pinyo: Budapeştdə Macarıstan və Aİ arasında geniş spektrli məsələlər müzakirə olunacaq

    Sabah Budapeştdə Macarıstanın gələcək Baş naziri və Avropa Komissiyasının nümayəndə heyəti ilə keçiriləcək görüş ilkin xarakter daşıyır və tərəflər arasında mövcud məsələlərin həllini sürətləndirmək üçün işgüzar münasibətlərin qurulmasında erkən mərhələ kimi qiymətləndirilir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin rəsmi nümayəndələri Brüsseldə keçirilən brifinqdə bəyan ediblər.

    Avropa Komissiyasında bildiriblər ki, danışıqlar yeni kabinetin formalaşmasınadək "vaxt itirməmək" məqsədi daşıyır.

    Mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo qeyd edib ki, söhbət ilk növbədə, Macarıstan üçün Aİ fondlarından milyardlarla avronun blokdan çıxarılmasından gedəcək. Gündəlikdə Budapeştin ümumavropa maliyyə təşəbbüslərində iştirakı, enerji siyasəti və digər məsələlər də yer alacaq.

    Ötən ilin sonunda Ukrayna üçün Aİ liderləri səviyyəsində razılaşdırılmış ümumavropa krediti məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Pinyo vurğulayıb ki, Aİ-nin bu alətlə bağlı mövqeyi dəyişməz olaraq qalır və yenidən nəzərdən keçirilməyəcək.

    Daha əvvəl Peter Madyar bəyan etmişdi ki, Ukraynanın Aİ-yə sürətləndirilmiş üzvlüyünü dəstəkləmir və hesab edir ki, bu cür qərar referenduma çıxarılmalıdır.

    Peter Madyar Paula Pinyo Macarıstan Avropa İttifaqı (Aİ)
    Пиньо: В Будапеште будет обсуждаться целый спектр вопросов между Венгрией и ЕС

