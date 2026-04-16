Pinyo: Budapeştdə Macarıstan və Aİ arasında geniş spektrli məsələlər müzakirə olunacaq
- 16 aprel, 2026
- 16:42
Sabah Budapeştdə Macarıstanın gələcək Baş naziri və Avropa Komissiyasının nümayəndə heyəti ilə keçiriləcək görüş ilkin xarakter daşıyır və tərəflər arasında mövcud məsələlərin həllini sürətləndirmək üçün işgüzar münasibətlərin qurulmasında erkən mərhələ kimi qiymətləndirilir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin rəsmi nümayəndələri Brüsseldə keçirilən brifinqdə bəyan ediblər.
Avropa Komissiyasında bildiriblər ki, danışıqlar yeni kabinetin formalaşmasınadək "vaxt itirməmək" məqsədi daşıyır.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri Paula Pinyo qeyd edib ki, söhbət ilk növbədə, Macarıstan üçün Aİ fondlarından milyardlarla avronun blokdan çıxarılmasından gedəcək. Gündəlikdə Budapeştin ümumavropa maliyyə təşəbbüslərində iştirakı, enerji siyasəti və digər məsələlər də yer alacaq.
Ötən ilin sonunda Ukrayna üçün Aİ liderləri səviyyəsində razılaşdırılmış ümumavropa krediti məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir. Pinyo vurğulayıb ki, Aİ-nin bu alətlə bağlı mövqeyi dəyişməz olaraq qalır və yenidən nəzərdən keçirilməyəcək.
Daha əvvəl Peter Madyar bəyan etmişdi ki, Ukraynanın Aİ-yə sürətləndirilmiş üzvlüyünü dəstəkləmir və hesab edir ki, bu cür qərar referenduma çıxarılmalıdır.