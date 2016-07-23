Пилот Malaysian Airlines готовился угнать самолет в Индийский океан

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Пилот исчезнувшего самолета Malaysian Airlines тестировал на симуляторе полет через южную часть Индийского океана за месяц до пропажи лайнера.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, расследование малайзийской полиции и ФБР выявило, что пилот рейса MH-370 Захари Шах за месяц до исчезновения лайнера Malaysian Airlines несколько раз на домашнем компьютере использовал программу Microsoft Flight Simulator X для симуляции полетов над Индийским океаном. Данные с компьютера были удалены, но их удалось восстановить специалистам.

Пилот изучал возможность вылета из Куала-Лумпура, резкого поворота в сторону южной части Индийского океана и полета до тех пор, пока на это хватит топлива.

Следователи выяснили, что примерно по этому же маршруту в итоге и ушел рейс MH-370, изначально летевший в Пекин. Исходя из данных симулятора следователи предполагают, что пилот Шах намеренно отправил самолет в океан.

В марте 2014 года самолет компании Malaysia Airlines пропал в ходе рейса из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек.