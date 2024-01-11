О нас

Пхеньян может в январе испытать баллистическую ракету

Пхеньян может в январе испытать баллистическую ракету КНДР может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в январе, запустить межконтинентальную баллистическую ракету под нормальным углом в течение года.
Другие страны
11 января 2024 г. 05:23
Пхеньян может в январе испытать баллистическую ракету

КНДР может провести испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в январе, запустить межконтинентальную баллистическую ракету под нормальным углом в течение года.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в интервью агентству Yonhap.

"Северная Корея, как представляется, продолжает подготовку к испытательному пуску нового типа баллистической ракеты средней дальности. Есть вероятность, что это произойдет в начале года. Нельзя исключать, что это может произойти уже в январе", - сказал министр. Он напомнил, что ракетные двигатели были протестированы в ноябре.

По оценкам Сеула, данные ракеты находятся в разработке и могут быть нужны для демонстрации потенциала по уничтожению американских баз на Гуаме и в Японии.

Син Вон Сик предположил, что КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету под обычным углом, чтобы проверить технологии по повторному входу в атмосферу и точность вооружения. В 2023 году Пхеньян запустил пять таких ракет, во всех случаях траектория полета была навесной. Ракеты преодолевали порядка 1 000 км, тогда как, по мнению экспертов, при запуске под привычным углом они могут преодолеть 12 000 - 15 000 км, покрывая территорию США. "Существует вероятность запуска на практическую дальность и под нормальным углом в этом году", - сказал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi