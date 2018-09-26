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    Пхеньян призвал Токио извиниться и выплатить компенсацию за оккупацию Кореи в XX веке

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Япония должна принести искренние извинения и выплатить достойную компенсацию за преступления, совершенные ей во время 35-летней оккупации Корейского полуострова.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в среду центральной северокорейской газетой Rodong Sinmun.

    "Наш народ ни на мгновение не забывает о преступлениях Японии. Без раскаяния, извинений и компенсации за грехи прошлого Японии будет трудно быть частью международного сообщества", - подчеркивает издание.

    Газета также подвергла критике политику Токио по укреплению Сил национальной самообороны под предлогом угрозы со стороны КНДР.

    Японская оккупация Кореи длилась с 1910 по 1945 год.

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