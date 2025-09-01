    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Пезешкиан обсудил с генсеком ООН ядерную программу Ирана

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 17:16
    Пезешкиан обсудил с генсеком ООН ядерную программу Ирана

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях саммита ШОС в Китае обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ядерную программу Тегерана. 

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

    По информации агентства, президент Ирана выразил стремление государства решить вопрос дипломатическим путем.

    "Исламская Республика Иран делегировала высшему совету национальной безопасности страны полномочия по принятию решения о характере и качестве сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, чтобы можно было наладить конструктивное и эффективное сотрудничество с этой организацией. Иран продолжает стремиться к взаимодействию и решению вопроса дипломатическими методами", - сказал он. 

    В свою очередь, генсек ООН признал право Ирана на мирный атом.

    "Я считаю, что вы не намереваетесь создавать ядерное оружие, и ваша мирная ядерная программа является вашим правом. Я это признаю", - сказал Гутерриш.

    Иран   ООН   Генсек ООН   Гутерриш   Масуд Пезешкиан   ШОС   ядерная программа  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Последние новости

    17:52

    Пашинян: Вашингтонские договоренности с Азербайджаном - исторический поворот событий для региона

    Внешняя политика
    17:49

    Energocom стал поставщиком газа в Молдову

    Энергетика
    17:46

    Судан закрывает нефтяные объекты Хеглига после атак беспилотников

    Другие страны
    17:41

    Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностям

    В регионе
    17:40

    Команда "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq"

    Бизнес
    17:40

    Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить расходы

    Другие страны
    17:40

    Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Ликвидация Минского процесса — очередной дипломатический успех

    Внешняя политика
    17:39

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяца

    ИКТ
    17:38

    Путин готовится к визиту в Таджикистан

    Другие страны
    Лента новостей