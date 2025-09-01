Пезешкиан обсудил с генсеком ООН ядерную программу Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях саммита ШОС в Китае обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ядерную программу Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

По информации агентства, президент Ирана выразил стремление государства решить вопрос дипломатическим путем.

"Исламская Республика Иран делегировала высшему совету национальной безопасности страны полномочия по принятию решения о характере и качестве сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, чтобы можно было наладить конструктивное и эффективное сотрудничество с этой организацией. Иран продолжает стремиться к взаимодействию и решению вопроса дипломатическими методами", - сказал он.

В свою очередь, генсек ООН признал право Ирана на мирный атом.

"Я считаю, что вы не намереваетесь создавать ядерное оружие, и ваша мирная ядерная программа является вашим правом. Я это признаю", - сказал Гутерриш.