    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Çində keçirilən sammitində BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreşlə Tehranın nüvə proqramını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    İran prezidenti dövlətin məsələni diplomatik yolla həll etmək istədiyini diqqətə çatdırıb.

    "İran İslam Respublikası Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə konstruktiv və səmərəli əməkdaşlığın qurulması üçün bu əlaqələrin xarakteri və keyfiyyəti barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətini ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasına həvalə edib. İran əməkdaşlığa və məsələnin diplomatik yolla həllinə can atmağa davam edir", - o bildirib.

    Öz növbəsində, BMT-nin baş katibi İranın dinc məqsədlər üçün nüvə hüququnu tanıyıb.

    "Hesab edirəm ki, siz nüvə silahı yaratmaq niyyətində deyilsiniz və sizin dinc nüvə proqramınız hüququnuzdur. Mən bu hüququ tanıyıram", - Quterreş vurğulayıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Пезешкиан обсудил с генсеком ООН ядерную программу Ирана

    Son xəbərlər

    17:42

    Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdir

    Region
    17:39

    "CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib

    Biznes
    17:30

    Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcək

    Fərdi
    17:29

    Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:22
    Video

    Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanır

    Hadisə
    17:21

    "Azəripək" auditor seçir

    Maliyyə
    17:18

    Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıb

    İKT
    17:15

    Taleh Kazımov: "1999-cu ildə supermarket üçün proqram tərtib etməklə ilk qonorarımı almışdım"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti