    Пезешкиан: Необходима новая модель безопасности для Ближнего Востока

    • 20 марта, 2026
    • 23:37
    Пезешкиан: Необходима новая модель безопасности для Ближнего Востока

    Странам региона необходимо сформировать новую структуру безопасности для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в обращении по случаю наступления Новруза.

    По его словам, речь идет о создании структуры безопасности с участием исламских стран Ближнего Востока, которая будет направлена на установление и гарантирование мира в регионе.

    Пезешкиан отметил, что регион не нуждается в иностранном присутствии, и подчеркнул, что в сотрудничестве с мусульманскими государствами возможно формирование "Исламского совета Ближнего Востока". Предполагается, что в рамках этого механизма будут регулироваться отношения в сферах безопасности, экономики, культуры и политики.

    "У нас нет права воевать друг с другом", - заявил президент Ирана, обращаясь к соседним странам.

    Он также добавил, что государства региона не должны "попадать в ловушку, установленную врагами".

