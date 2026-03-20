Пезешкиан: Необходима новая модель безопасности для Ближнего Востока

Странам региона необходимо сформировать новую структуру безопасности для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в обращении по случаю наступления Новруза.

По его словам, речь идет о создании структуры безопасности с участием исламских стран Ближнего Востока, которая будет направлена на установление и гарантирование мира в регионе.

Пезешкиан отметил, что регион не нуждается в иностранном присутствии, и подчеркнул, что в сотрудничестве с мусульманскими государствами возможно формирование "Исламского совета Ближнего Востока". Предполагается, что в рамках этого механизма будут регулироваться отношения в сферах безопасности, экономики, культуры и политики.

"У нас нет права воевать друг с другом", - заявил президент Ирана, обращаясь к соседним странам.

Он также добавил, что государства региона не должны "попадать в ловушку, установленную врагами".