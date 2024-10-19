Пезешкиан рассчитывает встретиться на саммите БРИКС с лидерами РФ и КНР

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время саммита БРИКС в Казани рассчитывает на двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках участия в саммите БРИКС в Казани рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранские власти.

"Помимо выступления на саммите БРИКС, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с руководителями других стран, в том числе - с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином", - говорится в сообщении.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября.