Пезешкиан рассчитывает встретиться на саммите БРИКС с лидерами РФ и КНР

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в рамках участия в саммите БРИКС в Казани рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на иранские власти.
"Помимо выступления на саммите БРИКС, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с руководителями других стран, в том числе - с президентом России Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Циньпином", - говорится в сообщении.
Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября.