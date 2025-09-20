Пезешкиан: Иран сможет преодолеть любые последствия возвращения санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что Иран преодолеет любые последствия повторного введения санкций с помощью так называемого "ответного удара".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что Пезешкиан таким образом прокомментировал решение Совбеза ООН сохранении возможности повторного введения антииранских санкций.

"Мы никогда не сдадимся перед лицом чрезмерных требований, потому что в наших силах изменить ситуацию", - сказал президент Ирана.