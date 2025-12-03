Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Петро: Атаки США по целям в Колумбии будут значить объявление войны

    03 декабря, 2025
    • 04:11
    Нарушение суверенитета Колумбии будет означать объявление войны и разрушение двухсотлетних отношений между двумя странами.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал колумбийский президент Густаво Петро на фоне угроз американского коллеги Дональда Трампа нанести удары по целям в Южной Америке в рамках борьбы с наркоторговлей.

    "Атаковать наш суверенитет - значит объявить войну, не разрушайте два века дипломатических отношений", - заявил Петро.

    Колумбийский лидер пригласил президента США посетить его страну, чтобы поучаствовать в ежедневном уничтожении нарколабораторий, из которых идут поставки кокаина в США.

    По словам президента Колумбии, его страна "как никто" помогает останавливать тысячи тонн наркотиков, делая все возможное, чтобы они не попадали на рынок США.

    Ранее Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией. При этом он уточнил, что это касается не только Венесуэлы, но и всех стран, которые производят кокаин, попадающий затем в США, включая Колумбию.

    Лента новостей