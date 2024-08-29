Петер Сийярто призвал остановить войну в Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны в Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны в Украине.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Этому безумию необходимо положить конец", - написал он.

Сийярто также считает, что увеличение поставок оружия в регион может привести к эскалации напряженности и сделать войну еще более разрушительной.

"Мы не хотим этого", - добавил министр Сийярто, подтвердив готовность Венгрии отстаивать мирную позицию на сегодняшней встрече в Брюсселе.