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Петер Сийярто призвал остановить войну в Украине

Петер Сийярто призвал остановить войну в Украине Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны в Украине.
Другие страны
29 августа 2024 г. 12:34
Петер Сийярто призвал остановить войну в Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны в Украине.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Этому безумию необходимо положить конец", - написал он.

Сийярто также считает, что увеличение поставок оружия в регион может привести к эскалации напряженности и сделать войну еще более разрушительной.

"Мы не хотим этого", - добавил министр Сийярто, подтвердив готовность Венгрии отстаивать мирную позицию на сегодняшней встрече в Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto Ukraynadakı müharibəni dayandırmaqla bağlı çağırış edib

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