Петер Мадьяр предложил ограничить в Венгрии срок премьера двумя мандатами
- 13 апреля, 2026
- 17:13
Лидер партии "Тиса", победившей на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр предложил установить ограничение в два срока для нахождения на посту главы правительства.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште, подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в Конституцию страны.
"Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он.
Кроме того, Мадьяр заявил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, что, по его словам, необходимо для разблокирования финансирования со стороны ЕС. Речь идет примерно о 20 млрд евро, которые, как он отметил, важны для экономического роста страны.
