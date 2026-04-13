    • 13 апреля, 2026
    • 17:13
    Петер Мадьяр предложил ограничить в Венгрии срок премьера двумя мандатами

    Лидер партии "Тиса", победившей на выборах в Венгрии, Петер Мадьяр предложил установить ограничение в два срока для нахождения на посту главы правительства.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште, подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в Конституцию страны.

    "Мы установим ограничение в два срока (для премьер-министра), что в Венгрии будет означать восемь лет на посту премьера", – заявил он.

    Кроме того, Мадьяр заявил о намерении присоединить Венгрию к Европейской прокуратуре, что, по его словам, необходимо для разблокирования финансирования со стороны ЕС. Речь идет примерно о 20 млрд евро, которые, как он отметил, важны для экономического роста страны.

    Венгрия Петер Мадьяр Виктор Орбан Парламентские выборы в Венгрии
    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

