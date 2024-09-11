Песков: Звонок Байдена Путину не мог бы поставить точку в войне с Украиной

В Кремле заявили, что телефонный звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не может способствовать завершению войны между РФ и Украиной.

В Кремле заявили, что телефонный звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не может способствовать завершению войны между РФ и Украиной.

Как сообщает российское бюро Report, с соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Такой звонок не мог бы поставить точку никак", - сказал он журналистам, комментируя слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, обвинившего Байдена в том, что тот ни разу не позвонил Путину за два года войны.

Ранее, кандидат Дональд Трамп в ходе дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис в очередной раз заявил, что готов урегулировать конфликт между РФ и Украиной "еще до вступления в должность президента". Трамп также обвинил Байдена в отказе от контактов с российским президентом.