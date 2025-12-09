Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 14:18
В плане президента России Владимира Путина на этой неделе не запланирована встреча с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Арагчи планирует в скором времени посетить Россию и Беларусь.
Последние новости
14:38
Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничествуЭнергетика
14:36
Фото
Видео
В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
14:34
КТЖ планирует в 2026г выйти на IPOФинансы
14:28
Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектахВнешняя политика
14:23
Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планыИнфраструктура
14:18
Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируетсяДругие страны
14:15
Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерстваВнешняя политика
14:14
Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
14:01