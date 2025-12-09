Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется

    • 09 декабря, 2025
    • 14:18
    В плане президента России Владимира Путина на этой неделе не запланирована встреча с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается", - сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что Арагчи планирует в скором времени посетить Россию и Беларусь.

