Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется

В плане президента России Владимира Путина на этой неделе не запланирована встреча с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу сказать так, что на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график еще верстается", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Арагчи планирует в скором времени посетить Россию и Беларусь.