    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 13:34
    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на 2 декабря во второй половине дня.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    "Встреча Путина с Уиткоффом запланирована на завтра, она пройдет во второй половине дня", - сказал он.

    Песков также сообщил, что президент также проведет несколько совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам, которые состоятся завтра.

    Лента новостей