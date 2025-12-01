Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа запланирована на 2 декабря во второй половине дня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Встреча Путина с Уиткоффом запланирована на завтра, она пройдет во второй половине дня", - сказал он.

Песков также сообщил, что президент также проведет несколько совещаний в рамках подготовки к российско-американским контактам, которые состоятся завтра.