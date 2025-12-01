İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Peskov: Putin və Uitkoff sabah günün ikinci yarısında görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 14:21
    Peskov: Putin və Uitkoff sabah günün ikinci yarısında görüşəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff arasında görüşün dekabrın 2-də günün ikinci yarısında keçirilməsi planlaşdırılıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Putinlə Uitkoffun görüşü sabaha planlaşdırılıb və günün ikinci yarısında keçiriləcək", - o qeyd edib.

    D.Peskov həmçinin bildirib ki, prezident sabah baş tutacaq Rusiya-ABŞ danışıqlarına hazırlıq çərçivəsində bir neçə müşavirə keçirəcək.

    Vladimir Putin Stiv Uitkoff
