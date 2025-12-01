Peskov: Putin və Uitkoff sabah günün ikinci yarısında görüşəcək
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 14:21
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff arasında görüşün dekabrın 2-də günün ikinci yarısında keçirilməsi planlaşdırılıb.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Putinlə Uitkoffun görüşü sabaha planlaşdırılıb və günün ikinci yarısında keçiriləcək", - o qeyd edib.
D.Peskov həmçinin bildirib ki, prezident sabah baş tutacaq Rusiya-ABŞ danışıqlarına hazırlıq çərçivəsində bir neçə müşavirə keçirəcək.
Son xəbərlər
14:48
Türkiyə Prezidenti İrana səfər edəcəkRegion
14:46
Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığın 5 əsas istiqamətində alt komitələr yaradacaqXarici siyasət
14:45
Zelenski ilk dəfə İrlandiyaya rəsmi səfər edəcəkDigər ölkələr
14:44
Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın ilk iclası keçirilibMaliyyə
14:42
Azərbaycan Qazaxıstana pomidor satışını bərpa edibASK
14:41
Naxçıvanın səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:40
BP: Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi qrafikə uyğun irəliləyirEnergetika
14:36
Əli Kərimli barəsində 2 ay 15 gün həbs qətimkan tədbiri seçilibDaxili siyasət
14:32