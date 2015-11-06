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    Песков: Все российские рейсы в Египет будут приостановлены

    Решение распространяется и на рейсы из РФ в Каир

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Приостановка полетов российских самолетов в Египет касается всех рейсов, в том числе и в Каир".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это касается всех рейсов в Египет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли запрет полетов российских самолетов в Египет только курортной зоны или всей страны.

    Он добавил, что решение распространяется и на рейсы из РФ в Каир.

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