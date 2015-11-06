Песков: Все российские рейсы в Египет будут приостановлены

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Приостановка полетов российских самолетов в Египет касается всех рейсов, в том числе и в Каир".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это касается всех рейсов в Египет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, касается ли запрет полетов российских самолетов в Египет только курортной зоны или всей страны.

Он добавил, что решение распространяется и на рейсы из РФ в Каир.