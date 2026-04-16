Песков: Россия адаптировалась к возможным новым санкциям США в нефтяной сфере

В России ожидали, что США могут вновь ввести ограничения на продажу российской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия уже адаптировалась к жизни в условиях санкционного давления.

"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше", - добавил представитель Кремля.