Peskov: Rusiya sanksiya təzyiqinə uyğunlaşıb və bundan sonra da belə davam edəcək
Digər ölkələr
- 16 aprel, 2026
- 14:45
Rusiyada ABŞ-nin Rusiya neftinin satışına yenidən məhdudiyyətlər tətbiq edə biləcəyini gözləyirdilər.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya artıq sanksiya təzyiqi şəraitində yaşamağa uyğunlaşıb.
"Bunu təxmin etmək mümkün idi. Bu, hadisələrin inkişaf variantlarından biri idi. Biz artıq elə fəaliyyət göstərməyi öyrənmişik ki, bu cür tədbirlərin nəticələrini maraqlarımız üçün minimuma endirək. Bundan sonra da belə edəcəyik", - Kremlin nümayəndəsi əlavə edib.
17:40
"Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edibFutbol
17:34
Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"Maliyyə
17:33
Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"Futbol
17:32
Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı veribXarici siyasət
17:31
Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaqElm və təhsil
17:27
Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdırDigər ölkələr
17:25
Foto
"Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilibBiznes
17:24
Foto
Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublarİnfrastruktur
17:24