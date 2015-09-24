Песков: Путин проведет переговоры с Обамой во время пребывания на Генассамблее ООН

Bakı. 24 sentyabr. REPORT.AZ/Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время пребывания на Генассамблее ООН, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, "согласована беседа с премьер-министром Абэ и после этого согласована беседа с президентом США Обамой". "Это все в один день, по крайней мере это те беседы, которые вставлены в график, согласованы", - добавил он.

На вопрос, какие темы могут обсуждать Путин и Обама, Песков улыбнулся: "Догадайтесь с трех раз".

Песков подтвердил, что во время пребывания на Генассамблее ООН Путин также планирует побеседовать с генсекретарем Организации Пан Ги Муном.

Путин выступит на Генассамблее ООН 28 сентября. Встречи Путина и Обамы стали весьма редкими после того, как между двумя странами возникли разногласия по поводу украинского кризиса. В последний раз президенты виделись почти год назад, в ноябре 2014 года, когда принимали участие в саммите АТЭС в Китае. В последние месяцы они лишь трижды говорили по телефону.