Песков прокомментировал слова Трампа о праве стран НАТО сбивать самолеты РФ
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 14:07
Экзальтированная истерика вокруг якобы вторжения российских самолетов в воздушное пространство других стран абсолютно безосновательна и бездоказательна.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства этих стран.
"Мы слышим такую экзальтированную истерику на счет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство, но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны", - сказал он.
