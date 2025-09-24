Песков прокомментировал слова Трампа о праве стран НАТО сбивать самолеты РФ

Экзальтированная истерика вокруг якобы вторжения российских самолетов в воздушное пространство других стран абсолютно безосновательна и бездоказательна.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства этих стран.

"Мы слышим такую экзальтированную истерику на счет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство, но все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны", - сказал он.