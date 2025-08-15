Песков: Переговоры Путина и Трампа могут продлиться до семи часов

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может продлится шесть-семь часов в силу приличного количества запланированных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что переговоры завершатся результативно.

По его словам, Москва исходит из того, что сперва у лидеров состоится беседа тет-а-тет. "Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников", - добавил Песков.

"Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет", - отметил представитель Кремля.