Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

Новый раунд переговоров между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, возможен [новый раунд переговоров]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске", - отметил Песков, добавив, что рабочие контакты ведутся постоянно.

По его словам, организацию переговоров можно провести в кратчайшие срок