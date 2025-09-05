Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время
- 05 сентября, 2025
- 13:06
Новый раунд переговоров между президентом России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, возможен [новый раунд переговоров]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске", - отметил Песков, добавив, что рабочие контакты ведутся постоянно.
По его словам, организацию переговоров можно провести в кратчайшие срок
