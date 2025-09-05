Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 13:06
    Песков: новый раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время

    Новый раунд переговоров между президентом России и США  Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Конечно, возможен [новый раунд переговоров]. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске", -  отметил Песков, добавив, что рабочие контакты ведутся постоянно.

    По его словам, организацию переговоров можно провести в кратчайшие срок

