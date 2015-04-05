​Песчаная буря в Дубае парализовала город

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Объединенных Арабских Эмиратах свирепствует песчаная буря, которая застала врасплох жителей и туристов Дубая.

Как передает Report, сильный ветер поднял в воздух песок из пустыни, окружающей город, что привело к ограниченной видимости.

Жители и гости города носят защитные маски, чтобы предотвратить попадание песка в легкие.

Многие авиарейсы в международном аэропорту Дубая отменены, при этом сотни пассажиров стали заложниками разбушевавшейся стихии.

В полиция Абу-Даби уже сообщили об одном серьезном ДТП и напомнили о мерах предосторожности. Среди пострадавших в аварии — 24-летний мужчина, который был доставлен в госпиталь вертолетом.

Несмотря на то, что песчаные бури периодически случаются в данном регионе, жители Дубая поражены масштабами стихии. "В прошлый раз такая буря была намного слабее. Я чувствую себя очень плохо, а на дорогах уже произошли аварии", — прокомментировал ситуацию один из жителей города.

Национальный центр метеорологии и сейсмологии ОАЭ сообщает, что видимость не превышает 500 м.