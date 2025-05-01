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Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет

Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет вместе с сильным ветром и грозами.
Другие страны
1 мая 2025 г. 04:51
Песчаная буря Хамасин обрушилась на Египет

Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет вместе с сильным ветром и грозами.

Как передает Report, об этом сообщает портал Egyptian Streets.

"Египет готовится к жестокой пыльной буре "Хамасин" (в переводе с арабского "пятьдесят"). Главное управление метеорологии прогнозирует суровые погодные условия со вторника, 29 апреля, по воскресенье, 4 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие дни страна может столкнуться с сильным ветром, пылью и грозами. Наиболее масштабно катаклизм отразится на северо-западных регионах страны.

Пыльная буря "Хамасин" получила свое название благодаря периоду в 50 дней, в течение которого природа в этом регионе бушует каждую весну.

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