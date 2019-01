Первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 году стал Майкл Дуглас

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Американец Майкл Дуглас стал первым обладателем «Золотого глобуса» в этом году; он получил статуэтку в номинации «Лучший актёр в телесериале, комедии или мюзикле».

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, церемонию вручения награды, проходящую в воскресенье в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал NBC.

Дуглас был удостоен премии за исполнение главной роли в сериале «Метод Комински» (The Kominsky Method). Он повествует о популярном в прошлом актёре. В число соперников Дугласа входили Джим Керри (сериал «Шучу», Kidding) и Саша Барон Коэн (сериал «Кто есть Америка?», Who Is America?). Дуглас ранее неоднократно удостаивался «Золотого глобуса».

Премия, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.