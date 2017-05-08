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    Первый визит в качестве президента Франции Макрон совершит в Германию

    Сильви Гулар: Вполне вероятно, что перед поездкой в Берлин Макрон посетит подразделения французских войск, действующие за границей

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Германия будет первой страной, которую посетит избранный президент Франции Эмманюэль Макрон с визитом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в эфире телеканала CNews  евродепутат и представитель партии "Демократическое движение", выступающей в поддержку лидера движения "На марше", Сильви Гулар.

    Сильви Гулар также уточнила, что "вполне вероятно, что перед поездкой в Берлин Эмманюэль Макрон посетит подразделения французских войск, действующие за границей". Сам Макрон не исключал такой возможности в ходе предвыборных интервью.

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